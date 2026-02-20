Il Paradiso delle Signore le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 dal 23 al 27 febbraio 2026, a causa del rinnovo stagionale. La soap segue le vicende dei protagonisti nel grande magazzino milanese, coinvolti in nuovi colpi di scena e relazioni tese. Durante questa settimana, i personaggi affrontano dilemmi lavorativi e sentimentali, mentre le riprese si sono svolte tra le strade di Milano e gli interni del set. La serie continua a catturare l’attenzione del pubblico con episodi inediti e una trama sempre più avvincente.

Sanremo non è del tutto estraneo nemmeno a "Il Paradiso delle signore", la soap opera in onda su Rai 1, con gli episodi inediti, da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio 2026, a partire dalle 16.10. Scopriamo quali sono i passaggi salienti delle nuove puntate. Caterina sprona Botteri a tenere una lectio per le giovani stiliste. Le tensioni irrisolte tra Rosa e Marcello iniziano a pesare anche sul lavoro. Concetta è sempre più stanca, e tra caffetteria e casa deve affrontare anche la rottura della lavatrice.