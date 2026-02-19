Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026 | Concetta prova ad arginare l’assenza di Mimmo alla Caffetteria

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: Concetta cerca di coprire l’assenza di Mimmo alla Caffetteria. La donna si impegna a mantenere l’attività aperta nonostante la mancanza del collega, che ha lasciato il negozio senza preavviso. I clienti si lamentano della scarsa attenzione e dei servizi ridotti, mentre Concetta tenta di gestire tutto da sola. La situazione diventa difficile e richiede soluzioni rapide. I telespettatori vedranno come si svilupperanno le vicende nel negozio e come reagirà la protagonista.

Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 23 al 27 febbraio? Al centro delle trame troviamo i problemi, che inevitabilmente sorgono alla Caffetteria dopo la partenza di Mimmo. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore. La nuova situazione a La Caffetteria costringe Concetta a dividersi tra il lavoro e la famiglia, portandola a mostrarsi spesso stanca ed esasperata. Le disgrazie si dice che "non vengono mai da sole", e per complicare ancora di più la situazione in casa Puglisi si rompe anche la lavatrice.