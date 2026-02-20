Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026 | Marta assiste a un litigio tra i fratelli Marchesi
Marta osserva un acceso scontro tra Ettore e Greta Marchesi, che si svolge sotto gli occhi di tutti nel grande magazzino. La lite deriva da una discussione sulla gestione dell’azienda di famiglia, con toni sempre più accesi. I colleghi cercano di intervenire senza successo, mentre i clienti si voltano a guardare la scena. La tensione tra i fratelli aumenta, e la situazione si complica ulteriormente con un gesto inaspettato.
© US Rai Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore comincia a stringersi il cerchio attorno ai fratelli Ettore e Greta Marchesi. Allertata dal padre Umberto, Marta si trova infatti ad assistere ad un litigio tra i due, che intanto progettano di fare in modo che Odile si schieri contro il Guarnieri. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio 2026.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Argomenti discussi: Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio; Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Enrico teme una pericolosa epidemia; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 febbraio: i fratelli Marchesi accedono alla cassaforte di Umberto; anticipazioni paradiso delle signore odile.
