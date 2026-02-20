Marta osserva un acceso scontro tra Ettore e Greta Marchesi, che si svolge sotto gli occhi di tutti nel grande magazzino. La lite deriva da una discussione sulla gestione dell’azienda di famiglia, con toni sempre più accesi. I colleghi cercano di intervenire senza successo, mentre i clienti si voltano a guardare la scena. La tensione tra i fratelli aumenta, e la situazione si complica ulteriormente con un gesto inaspettato.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore comincia a stringersi il cerchio attorno ai fratelli Ettore e Greta Marchesi. Allertata dal padre Umberto, Marta si trova infatti ad assistere ad un litigio tra i due, che intanto progettano di fare in modo che Odile si schieri contro il Guarnieri.

© Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: Marta assiste a un litigio tra i fratelli Marchesi

