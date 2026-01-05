salernitana tutti sul banco degli imputati e per raffaele una fiducia formale

La situazione della Salernitana si presenta complessa e richiede un’analisi obiettiva. Raffaele, alla guida della squadra, si trova sotto scrutinio, con una fiducia che sembra più formale che convinta. In questo contesto, una riflessione equilibrata sui fattori che influenzano le performance diventa fondamentale per comprendere le sfide attuali e le possibili soluzioni.

Tempo di lettura: 4 minuti Se fosse solo una questione di numeri, una fredda e lucida analisi matematica, probabilmente ogni processo andrebbe affrontato riconoscendo una serie di attenuanti generiche agli imputati. Ma all’indomani della vergognosa prova di Siracusa il vaso di Pandora è stato definitivamente scoperchiato e in un amen sono emerse tutte le contraddizioni del cammino fin qui condotto dalla Salernitana. La classifica resta sicuramente “positiva” perché i granata rimangono sostanzialmente agganciati al plotone di comando – grazie soprattutto al mezzo passo falso del Catania in quel di Foggia – ma la realtà è soltanto “camuffata” da un bilancio che nasconde – sotto al tappeto – le scorie prodotte da crepe e infiltrazioni che stanno minando da mesi la serenità del gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

