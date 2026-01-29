Parte da Udine il tour di presentazione di Sh?jin il nuovo album del pianista Luca Dell' Anna

Venerdì sera, il pianista Luca Dell'Anna porta il suo nuovo album, Sh?jin, al Caffè Caucigh di Udine. L'evento apre il tour di presentazione, che ha già fatto parlare di sé. Dell'Anna suonerà le tracce del suo ultimo lavoro, uscito da pochi giorni per l’etichetta Artesuono di Stefano Amerio. La serata promette di essere un’occasione per ascoltare dal vivo un progetto musicale che ha già catturato l’attenzione degli appassionati.

Parte dal Caffè Caucigh di Udine, venerdì 30 gennaio ore 21, il tour di presentazione di 精進 (Shojin) il nuovo album del pianista Luca Dell'Anna, uscito il 23 gennaio per l'etichetta Artesuono di Stefano Amerio. Sul palco insieme a Luca Dell'Anna, anche Alessandro Fedrigo al basso elettrico e a Luca Colussi alla batteria. Dopo Udine, il tour prosegue il 9 febbraio al Bar Borsa di Vicenza, il 12 febbraio al Jazz Lab di Rovereto, il 13 febbraio al Torrione di Ferrara, il 20 febbraio all'Arsenale di Cividale del Friuli, il 24 febbraio al Jazz Club di Biella. Il tour riprenderà il 12 marzo al Naon di Pordenone (nuovamente in trio), il 26 marzo al Bonaventura di Milano, il 17 aprile presso lo Showroom Biasin di Azzano Decimo, per concludersi il 10 ottobre al Milestone di Piacenza.

Amalfitano dà il via al suo atteso tour di presentazione del nuovo album, un viaggio musicale che coinvolgerà alcuni dei club più esclusivi d’Italia.

