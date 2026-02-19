noemi annuncia il tour estivo e due concerti eventi a fine anno

Noemi annuncia il suo tour estivo e due concerti a dicembre a Milano e Roma, dopo aver conquistato le classifiche con il singolo Bianca. Ha toccato oltre 30 città con il suo tour indoor, raccogliendo entusiasmo tra pubblico e critica. Il primo concerto al Palazzo dello Sport di Roma ha segnato la conclusione di questa stagione intensa, mentre il suo programma radiofonico su Rai Radio 1, Non solo parole, ha consolidato la sua presenza nel mondo dello spettacolo. Ora si prepara a tornare sul palco con nuove sorprese in vista del 2026.

Noemi annuncia le date del suo tour estivo e due concerti speciali a dicembre a Milano e a Roma. Un singolo, Bianca, ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato un ampio consenso di pubblico e critica e che è terminato nel suo primi concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, protagonista del mondo televisivo e della radio con un programma tutto suo su Rai Radio 1 intitolato Non solo parole: se il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione straordinaria, il 2026 si apre con l’annuncio di un nuovo live e altre sorprese in arrivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

