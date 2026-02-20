Il nuovo capolinea Cornelia ha già problemi Giannini Lega | È inaccettabile

Il nuovo capolinea Cornelia ha già mostrato problemi evidenti, a soli due giorni dall’apertura. Daniele Giannini, dirigente della Lega e ex presidente del tredicesimo municipio, ha contestato la situazione, definendola un disservizio grave. Secondo lui, l’obiettivo di creare un punto di riferimento efficiente si è trasformato in un caos di corse saltate e bus sovraffollati. I pendolari lamentano ritardi continui e mancanza di informazioni chiare. La situazione resta critica e si aspetta una risposta da parte delle autorità competenti.

L'ex minisindaco dell'Aurelio ha denunciato lo stato di degrado e di malfunzionamento del box Atac inaugurato dal sindaco Gualtieri solo pochi giorni fa "Quello che doveva essere un simbolo di efficienza si è trasformato in un disservizio clamoroso". Così Daniele Giannini dirigente regionale della Lega nonché ex presidente del tredicesimo municipio ha parlato dello stato a soltanto 48 ore dall'inaugurazione del nuovo capolinea Cornelia. Quello che doveva (e deve, ndr) essere un punto strategico per i cittadini infatti in poche ore si trova già ad affrontare i primi problemi. Il nuovo capolinea Cornelia è stato inaugurato dal sindaco Gualtieri martedì 17 febbraio.