Roma 23enne accoltellato a capolinea bus Cornelia | trasportato al Gemelli

Un ragazzo di 23enne originario del Marocco è stato accoltellato al polso e all’addome ieri sera a Roma, intorno alle 19 al capolinea degli degli autobus in Circonvallazione Cornelia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Madonna del Riposo. Il 23enne è stato trasportato dal 118 al Policlinico Agostino Gemelli ma non è in pericolo vita. Secondo un prima ricostruzione il responsabile dell’accoltellamento un cittadino straniero. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

