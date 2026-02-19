Il nucleare nella pianificazione energetica | sicurezza innovazione e competitività nel contesto internazionale

Il 20 febbraio 2026, presso lo Spazio multimediale Europa Experience a Roma, si terrà l’evento “Il nucleare nella pianificazione energetica”. La data è stata scelta per approfondire come le centrali nucleari possano contribuire a garantire energia stabile e a ridurre le emissioni di gas serra. Organizzatori e esperti discuteranno delle tecnologie più avanzate e delle sfide normative. L’appuntamento coinvolge rappresentanti del settore e decisori politici, pronti a confrontarsi sulle strategie future per l’energia nucleare in Italia.

Il 20 febbraio 2026, presso lo Spazio multimediale Europa Experience – David Sassoli (Piazza Venezia 6c, Roma), si terrà l'evento "Il nucleare nella pianificazione energetica. Sicurezza, innovazione e competitività nel contesto internazionale", promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), con il patrocinio del Parlamento Europeo, WEC Italia e il CDTI. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di favorire un confronto autorevole e pluralista sul ruolo dell'energia nucleare nel contesto delle trasformazioni in atto nei sistemi energetici e delle politiche di decarbonizzazione, approfondendo le implicazioni in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e competitività economica.