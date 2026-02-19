Il nucleare nella pianificazione energetica | prospettive di sicurezza e innovazione

Il dibattito sulla transizione ecologica si approfondisce con l’evento dedicato al ruolo del nucleare nella pianificazione energetica. La discussione si concentra sui rischi e i vantaggi di questa fonte, evidenziando come alcuni paesi puntino a nuove centrali per ridurre la dipendenza da fonti fossili. Durante l’incontro, esperti e rappresentanti delle istituzioni analizzano le sfide tecnologiche e di sicurezza legate a questa scelta. La questione resta aperta, mentre si cercano soluzioni pratiche per integrare il nucleare nel mix energetico.

(Adnkronos) – Il dibattito sulla transizione ecologica e sulla sovranità energetica si arricchisce di un nuovo capitolo fondamentale con l'evento "Il nucleare nella pianificazione energetica. Sicurezza, innovazione e competitività nel contesto internazionale". L'iniziativa, prevista per il 20 febbraio 2026 presso lo Spazio multimediale Europa Experience – David Sassoli a Roma, nasce con l'obiettivo di favorire un confronto pluralista sulle trasformazioni dei sistemi energetici globali. Al centro dell'analisi figurano le implicazioni dirette della tecnologia nucleare in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità ambientale, elementi cardine per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica fissati dalle strategie europee.