Orrore in Colorado | donna sbranata da un puma durante un’escursione è il primo caso mortale dopo 25 anni

Un incidente grave si è verificato nelle montagne del Colorado, dove una donna è stata vittima di un attacco da parte di un puma durante un'escursione. È il primo caso mortale registrato in questa regione dopo 25 anni. L’accaduto ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza nelle aree naturali e sulla convivenza con la fauna selvatica.

L'attacco sul sentiero: il corpo trovato vicino a un puma. Una tranquilla escursione si è trasformata in tragedia sulle montagne del Colorado. Una donna è stata trovata senza vita lungo il sentiero di Crosier Mountain, a sud di Glen Haven, dopo quello che le autorità ritengono essere un attacco mortale di puma. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì, in una zona boschiva frequentata da escursionisti e non lontana dal Parco Nazionale delle Montagne Rocciose. Secondo quanto riferito dal Colorado Parks and Wildlife (CPW), due escursionisti hanno notato una persona a terra e un grosso felino nelle vicinanze.

