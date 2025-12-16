Il suicidio di Israele Anna Foa presenta il suo libro alla ex Chiesa del Carmine

Giovedì 18 dicembre, presso il Laboratorio Aperto nella ex chiesa del Carmine, la professoressa Anna Foa presenterà il suo libro

Nuovo appuntamento in calendario per il ciclo di incontri "La Generazione Z tra passato e presente": giovedì 18 dicembre alle ore 10,30, al Laboratorio Aperto nella ex chiesa del Carmine, la professoressa Anna Foa presenterà il libro "Il suicidio di Israele", edito da Laterza, vicitore del Premio. Ilpiacenza.it

