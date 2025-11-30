Papa Leone XIV in Turchia il suo arrivo alla Chiesa Patriarcale di San Giorgio a Istanbul
Papa Leone XIV è arrivato nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio, a Istanbul, in Turchia, per partecipare alla Divina Liturgia presieduta da Bartolomeo I, Patriarca della Chiesa Ortodossa. Si tratta del primo viaggio internazionale di Prevost all’insegna del dialogo. Domenica pomeriggio è prevista la partenza per il Libano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Papa Leone XIV si è recato presso la Chiesa Patriarcale di San Giorgio per assistere alla celebrazione della Divina Liturgia, presieduta dal Patriarca Bartolomeo I - facebook.com Vai su Facebook
La giornata turca di Papa Leone si apre in moschea (senza preghiera) - di @matteomatzuzzi Vai su X
Il Papa incontra il padre di Mattia Minguzzi, ucciso in Turchia. L’emozione dello chef: “Ho pianto di felicità” - Il Pontefice durante l’ultimo giorno della sua visita a Istanbul ha voluto parlare con lo chef misanese. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Papa Leone XIV, da Istanbul appello alla pace. Oggi il suo viaggio prosegue in Libano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, da Istanbul appello alla pace. Da tg24.sky.it
Papa Leone XIV in Turchia, l'appello alla pace. Poi andrà in Libano - Il Papa sarà accolto dal presidente del Libano, Joseph Aoun, dal presidente dell’Assemblea nazionale, dal primo ministro e dal ... Secondo msn.com