Nido di vespe spettacolo per la Giornata della Memoria al Teatro Villa Pamphilj
Domenica 25 gennaio alle 11.30 presso il Teatro Villa Pamphilj di Roma si tiene
Domenica 25 gennaio, alle 11.30, al Teatro Villa Pamphilj di Roma, in occasione delle iniziative per la Giornata della Memoria, va in scena Nido di Vespe di Simona Orlando, spettacolo dedicato al rastrellamento del Quadraro, per la regia e con Daniele Miglio, con la partecipazione alla chitarra.🔗 Leggi su Romatoday.it
