Manovra Tajani | Governo va nella giusta direzione Siamo tutti d' accordo – Il video
Il ministro Tajani commenta positivamente l'evoluzione della manovra economica, sottolineando che il governo procede nella giusta direzione. Dopo un confronto sulle questioni bancarie, si è raggiunto un accordo che rappresenta un passo importante verso un punto di incontro condiviso, segnando un progresso significativo nel percorso di approvazione della manovra.
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 “Sulle banche mi pare si sia arrivati ad un accordo. L’orientamento è quello di arrivare finalmente ad un punto di incontro e l’accordo è stato fatto. Il Governo decide ovviamente, ma stavolta c’è anche il consenso delle banche. Sui contenuti della Manovra siamo tutti d’accordo, bisogna aspettare il maxi-emendamento del Governo. Appena sarà pronto verrà approvato e si andrà in aula. Ci sono alcune cose che ci interessano, come i libri per gli studenti e le agevolazioni per le scuole superiori. Sulla casa c’è accordo, la prima casa viene tutelata e nessun aumento della tassazione. 🔗 Leggi su Open.online
