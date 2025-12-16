Guerra Ucraina Tajani | Si va nella giusta direzione speriamo nella pace come regalo di Natale – Il video

Il ministro degli Esteri Tajani esprime ottimismo sui progressi nei negoziati per la pace in Ucraina, auspicando un possibile accordo come dono natalizio. Pur riconoscendo le difficoltà, sottolinea che si stanno facendo passi avanti e che la direzione sembra quella giusta, lasciando comunque agli ucraini la decisione sulla questione territoriale.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Passi in avanti se ne stanno facendo. Io ho detto ‘speriamo di avere un bel regalo di Natale’, cioè avere la pace per Natale, non sarà facile però mi pare che si stia andando nella giusta direzione, poi naturalmente saranno gli ucraini a dover dire, sulla questione territoriale, la loro opinione. C’è da fare, però il lavoro a favore della pace sta dando i suoi frutti, quindi speriamo che si possa arrivare a un cessate il fuoco” così il Ministro Tajani, a margine dell'evento a Spazio Europa Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

