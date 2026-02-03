Milan il mancato arrivo di Mateta non deve far preoccupare Con Leao e Pulisic al top …

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo: l’assenza di Mateta non preoccupa più di tanto. Con Christian Pulisic e Rafael Leao in grande forma, la squadra può affrontare la stagione senza il nuovo attaccante. I tifosi sperano che la coppia di attaccanti possa fare la differenza, mentre i dirigenti guardano avanti senza troppi rimpianti.

Circa 24 ore prima delle 20:00 di ieri, vale a dire un giorno prima della chiusura ufficiale, sembrava che il tedesco non fosse l'unico arrivo a Milano, sponda rossonera. Come noto, il Milan era a un passo dal traguardo per firmare Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. L'attaccante francese, impaziente di accasarsi al Milan, ha visto i suoi sogni sgretolarsi nel giro di poche ore. Come accaduto la scorsa estate con Boniface, il Milan ha voluto sottoporre il giocatore ad alcune visite supplementari per testare la salute del ginocchio. La risposta negativa dell'equipe medica rossonera al termine dei controlli aggiuntivi ha portato il club di Via Aldo Rossi a far saltare la trattativa sul più bello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

