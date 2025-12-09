Lotta scudetto a tre | sollievo Milan per Leao il Napoli ritrova Lukaku

La corsa allo scudetto si intensifica con tre protagonisti principali: Milan, Napoli e Inter. La sconfitta della Roma e le recenti vittorie di queste squadre hanno ridotto il campo, rendendo il campionato più incerto e appassionante che mai. La stagione si prospetta ricca di suspense, con ogni team determinato a conquistare il titolo finale.

Con la sconfitta della Roma a Cagliari e le vittorie di Inter, Napoli e Milan la lotta scudetto sembra ormai ridotta a tre sole squadre ma si prevede essere tra le più aperte e imprevedibili degli ultimi anni. Dopo l'ultima giornata, la classifica vede il Napoli di Conte in testa a 31 punti con il Milan di Allegri, seguite dall'Inter con 30. Proprio il successo in rimonta dei rossoneri, sotto 0-2, contro il Torino è un segnale importante sulle potenzialità di Rabiot e compagni e sul carattere della squadra già plasmata da Allegri in così poco tempo. Di solito queste imprese sono dei segnali importanti in una lotta così serrata, tanto più che in questa prima fase il Milan proprio con le così dette 'piccole' o 'medie' squadre aveva perso qualche punto di troppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lotta scudetto a tre: sollievo Milan per Leao, il Napoli ritrova Lukaku

Ignoffo ammette: «Lotta scudetto? Napoli infastidita da queste due. Per rosa direi Inter»

Lotta scudetto, l’ex Juve avverte il Napoli: Tudor sogna

Semplici pronostica la lotta scudetto: «Inter favorita insieme a quella squadra, un gradino sotto metto…»

Juventus fuori dalla lotta Scudetto a Dicembre: di chi la colpa dell'ennesima stagione nera? - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Napoli e Inter non mollano un colpo, ma la classifica è corta e lotta Scudetto è apertissima! Con # hai DAZN con la #SerieA Enilive e la UEFA #ChampionsLeague di Prime Video a 29,99€ al mese tim.social/timvision_seri… #LaForz Vai su X

Lotta scudetto a tre: sollievo Milan per Leao, il Napoli ritrova Lukaku - Con la sconfitta della Roma a Cagliari e le vittorie di Inter, Napoli e Milan la lotta scudetto sembra ormai ridotta a tre sole squadre ma si prevede essere tra le più aperte e imprevedibili degli ... Segnala iltempo.it