Il magico mondo del Circo Caroli approda a Calenzano

Il Circo Caroli arriva a Calenzano portando uno spettacolo ricco di colori, musica e allegria. La città si anima con l’arrivo di artisti e acrobati, pronti a stupire il pubblico con numeri spettacolari. Il tendone, installato in via Leonardo da Vinci di fronte alla stazione di servizio, apre le sue porte domani sera. L’evento promette di attirare molte famiglie e appassionati di spettacoli dal vivo. La prima rappresentazione inizia alle 21.00.

La città di Calenzano si prepara ad accogliere un'esplosione di colori, musica e divertimento grazie all'arrivo del Gran Varietà Circo Caroli, che porterà la sua magia in via Leonardo da Vinci, proprio di fronte al distributore IP. A partire da giovedì 26 febbraio e fino all'8 marzo, il tendone si trasformerà nel cuore pulsante dell'intrattenimento cittadino, offrendo un’esperienza pensata per stupire grandi e piccini attraverso un linguaggio moderno e coinvolgente. La particolarità di questa produzione risiede nella scelta di proporre un circo contemporaneo totalmente privo di animali, puntando tutto sulle straordinarie capacità umane e su una messa in scena di grande impatto visivo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

