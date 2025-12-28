Nel quartiere CantalupoCederna su un’area di 370 metri quadri tra le vie Baioni, Della Robbia e Bucci, cattura l’attenzione dei passanti un curioso tendone rosso e bianco. Pochi metri di giardino e dopo aver scostato la tenda si entra in un mondo surreale, dove alcune persone si arrampicano su lunghissimi tessuti, altre fanno acrobazie sospese a mezz’aria su un cerchio, altre ancora eseguono complessi esercizi di acrobatica di coppia, dove forza ed equilibrio si abbinano a un’ottima intesa. "Benvenuti a BigTop " esordiscono Ale e Teo, al secolo, Alessandra Veronese e Matteo Calandri, già collaboratori di Ambra Orfei, responsabili del Circo BigTop Asd, la scuola di arti circensi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un mondo magico sotto il tendone. La scuola di circo per tutte le età

Leggi anche: Acrobazie sotto il tendone. Il circo senza animali alla conquista dei monzesi

Leggi anche: Quando lo sport fa scuola: WeSchool presenta tre percorsi didattici per tutte le età con Juventus Museum

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un mondo magico sotto il tendone. La scuola di circo per tutte le età; Il Magico Circo On Ice incanta Torino: una favola sul ghiaccio da sold out; Il Magico Circo On Ice a Torino: la favola sul ghiaccio prorogata fino all’11 gennaio.

Un mondo magico sotto il tendone. La scuola di circo per tutte le età - Nel quartiere Cantalupo/Cederna su un’area di 370 metri quadri tra le vie Baioni, Della Robbia e Bucci, cattura l’attenzione dei passanti un curioso tendone rosso e bianco. msn.com