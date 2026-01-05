Dalle case famiglia al magico mondo del circo | Per i bambini un pomeriggio di sorrisi e leggerezza

Un pomeriggio dedicato ai bambini, tra momenti di allegria e scoperta, con animali esotici e artisti di strada. In collaborazione con la chiesa della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di Terrasanta, questa iniziativa mira a creare un'occasione di condivisione e autenticità, offrendo ai più piccoli un’esperienza di leggerezza e gioia in un contesto di comunità e attenzione.

Un pomeriggio all'insegna dei sorrisi e dello stupore, tra animali esotici e clown. Anche quest'anno, come ormai da tradizione, fra Giuseppe Di Miceli e la chiesa della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di Terrasanta hanno organizzato un momento di festa e condivisione dedicato ai più.

