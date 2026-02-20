il lascito solidale si conferma una scelta stabile

Il lascito solidale si conferma una decisione stabile, nonostante le difficoltà economiche. Secondo recenti dati, sempre più italiani inseriscono questa donazione nel testamento, desiderosi di aiutare enti benefici o progetti sociali. Questa tendenza si mantiene forte anche in periodi di crisi, dimostrando come la volontà di lasciare un segno duraturo resti forte. Molti, infatti, scelgono di destinare una parte del patrimonio a cause benefiche, spesso coinvolgendo anche i familiari in questa scelta. La pratica continua a crescere, confermando una volontà di solidarietà duratura.

È ormai un andamento consolidato quello di includere un lascito solidale nelle proprie disposizioni testamentarie: malgrado le profonde crisi che caratterizzano il nostro tempo, gli italiani non sembrano rinunciare a una scelta di generosità che guarda oltre la vita. A confermarlo è la ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale – coordinamento che riunisce ventisette tra le principali organizzazioni non profit attive in Italia, tra cui la Fondazione Don Gnocchi – realizzata in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. L’indagine, condotta su un campione di oltre 500 notai, ha avuto l’obiettivo di analizzare la percezione dei professionisti che più di tutti custodiscono le ultime volontà, in merito all’andamento dei lasciti solidali nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

