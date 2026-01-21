Kessie a zero alla Juve arriva la conferma | Una scelta di vita

Kessie a parametro zero alla Juventus, con la conferma ufficiale: si tratta di una scelta di vita. Il centrocampista, ex Milan, è in scadenza con l’Al-Ahli e rappresenta un’opzione per la mediana bianconera. La società sta valutando le proprie strategie non solo per il mercato di gennaio, ma anche per la prossima stagione, mantenendo un occhio di riguardo alle opportunità di mercato.

Il centrocampista ex Milan è in scadenza di contratto con l’Al-Ahli Non solo per questa sessione di gennaio, la Juve sta lavorando anche in vista della prossima stagione. In tal senso sta prendendo quota la pista che conduce a Franck Kessie, in scadenza a giugno con l’ Al-Ahli. Comolli e soci fanno sul serio per l’ex centrocampista del Milan. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Contatti e summit con l’agente dell’ivoriano, Jean Atangana, come confermato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube: “ C’è stato un primo incontro tra la Juventus e il rappresentante di Kessie. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Di Natale spiega il no alla Juve: «Ho fatto una scelta di vita. I bianconeri in lotta per lo Scudetto? Vi dico una cosa»

Kessie alla Juve, per gennaio torna di moda l'ivoriano: l'affare si può fare a queste condizioni

