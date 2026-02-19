Sea S&P conferma il rating A e l’outlook sale da stabile a positivo
S&P Global Ratings ha confermato il rating “A” di Sea, attribuendole anche un outlook positivo. La decisione deriva dal recente miglioramento del rating sovrano dell’Italia e della città di Milano, principale azionista di Sea. La revisione, completata a gennaio e aggiornata a febbraio, riflette la crescita delle performance finanziarie della società e il rafforzamento della situazione economica locale. La valutazione positiva si basa anche sui progressi fatti nella gestione aeroportuale e sulle prospettive di sviluppo future. Sea continuerà a essere monitorata nelle prossime settimane.
S&P Global Ratings ha confermato il rating di Sea al livello “A”, migliorandone l’outlook da “Stable” a “Positive”, un'azione si che si inserisce nel più ampio processo di valutazione condotto da S&P Global Ratings sulla società di gestione degli aeroporti di Milano: a seguito del completamento della annual review a gennaio, l’ outlook è stato successivamente migliorato il 12 febbraio, anche alla luce del recente miglioramento dell’outlook del rating sovrano dell’Italia e di quello della città di Milano, azionista di maggioranza di Sea. Secondo S&P Global Rating, il rating di Sea riflette sia la solidità del profilo finanziario della società, confermato dalla performance attesa per il 2025 e di quelle previste per i prossimi anni, sia la robusta posizione di liquidità che garantisce ampia flessibilità finanziaria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Rating, S&P conferma BBB+ per l’Italia e alza l’outlook a positivoL’agenzia di rating S&P ha confermato il giudizio BBB+ per l’Italia, ma ha deciso di migliorare l’outlook da stabile a positivo.
Standard & Poor’s conferma per l’Italia il rating BBB+/A-2: outlook diventa positivoL’agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato il rating dell’Italia a BBB+A-2, ma ha cambiato l’outlook da stabile a positivo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
