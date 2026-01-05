Gubbio sfida il Bastia al Barbetti I rossoblù vincono e studiano

Il Gubbio ha affrontato un’amichevole al Barbetti contro il Bastia Umbra, formazione di Eccellenza. La partita, valida come prova di allenamento, ha permesso ai rossoblù di mantenere il ritmo e lavorare su vari aspetti tattici, in attesa delle prossime competizioni ufficiali. Un’occasione per consolidare la preparazione e valutare le strategie da adottare in vista delle sfide future.

GUBBIO - Il Gubbio, rimasto ai box in campionato, ha colto l'occasione per mantenere alta l'intensità del lavoro disputando un allenamento congiunto al Barbetti contro il Bastia Umbra, formazione di Eccellenza. Una sfida utile più per le indicazioni che per il risultato, giocata in condizioni tutt'altro che semplici, con pioggia continua e un terreno pesante. Alla fine a imporsi sono stati i rossoblù per 2-1, ma il dato più significativo riguarda le prove tattiche effettuate dallo staff tecnico. La gara si apre subito con il Gubbio propositivo e capace di sfruttare la prima occasione: dopo pochi minuti Ghirardello attacca lo spazio alle spalle della difesa e sblocca il punteggio con una giocata di personalità.

