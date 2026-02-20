Il governo sta dimenticando che il nemico è la mafia non i magistrati che la combattono
Il governo si concentra più sui giudici antimafia che sulla vera minaccia: la criminalità organizzata. Durante la campagna referendaria, si nota come le polemiche siano rivolte contro i magistrati impegnati nella lotta contro la mafia, anziché affrontare direttamente i boss e le reti criminali. Questa scelta distrae l’attenzione dai problemi reali e rischia di indebolire le strategie di contrasto. La priorità dovrebbe essere colpire le organizzazioni criminali, non screditare chi le smaschera. La questione rimane aperta nel dibattito pubblico.
