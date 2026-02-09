Askatasuna la portavoce | Siamo di fronte a un governo che è nemico del popolo

I portavoce del centro sociale Askatasuna di Torino hanno parlato oggi, dieci giorni dopo la manifestazione e lo sgombero dell’edificio. Durante l’incontro con i media, hanno definito il governo come “nemico del popolo” e hanno denunciato le tensioni che si sono accese in città. I manifestanti hanno contestato le politiche delle istituzioni e hanno criticato duramente le forze dell’ordine per la gestione degli scontri avvenuti in quei giorni. La situazione resta calda, con i manifestanti pronti a tornare in piazza.

I portavoce del centro sociale Askatasuna di Torino hanno tenuto un incontro con i media, dieci giorni dopo la manifestazione, a seguito dello sgombero dell'edificio, e i violenti scontri scoppiati in città. "Di fatto qua siamo di fronte a un governo che è nemico del popolo. Ma allo stesso tempo vediamo che c'è un popolo, una popolazione intera che ha tutta la determinazione e la voglia di resistere a questo attacco ", ha affermato Martina, una dei portavoce del centro sociale.

