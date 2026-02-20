Il ministro Piantedosi annuncia che il governo non cambierà posizione sulle ong, dopo la recente sentenza sfavorevole. La causa è la decisione di alcune associazioni di salvare migranti in mare, che ha scatenato polemiche. Piantedosi spiega che il governo impugnerà la sentenza, sostenendo di rispettare il sistema giudiziario, ma di volerlo contestare nelle sedi appropriate. La questione resta calda, con tensioni tra le autorità e le organizzazioni umanitarie che continuano a monitorare la situazione. La prossima mossa del governo arriverà a breve.

"Fino adesso abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo, valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Anche in questo caso faremo così". L'annuncio è del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della inaugurazione dell'ufficio della Polmetro a Roma, in merito alla decisione sulla Sea Watch e al risarcimento da oltre 76mila euro nei confronti dell'Ong. In merito alla possibilità che la sentenza possa avere effetti sul 'blocco navale', Piantedosi ha spiegato che "quello che voi chiamate blocco navale è un'ipotesi normativa che farà il giro nelle aule parlamentari, ma è una cosa completamente diversa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il governo non arretra sulle ong. Piantedosi dà battaglia: “Impugneremo la sentenza”

