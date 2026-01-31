Gaza distruzione nella tendopoli di Khan Younis dopo il raid Idf

Questa mattina a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, si sono verificati nuovi pesanti bombardamenti israeliani. Le esplosioni hanno distrutto diverse tende e provocato almeno 23 morti. I soccorritori stanno lavorando senza sosta tra le macerie per trovare eventuali sopravvissuti. La situazione resta molto tesa e la gente vive nel timore di nuovi raid.

