Tra macerie e freddo Gaza è alla fase zero

Gaza si trova in una fase critica, tra distruzioni e condizioni estreme. Mentre le promesse di interventi rapidi arrivano da Mar-a-Lago, sul terreno la realtà si riduce a procedure e macerie. Le ultime ore hanno evidenziato un aumento di tensione, con discorsi ufficiali che parlano di ultimatum, fasi e disarmo come possibili soluzioni, ma senza ancora una chiara prospettiva di risoluzione.

Mar-a-Lago promette soluzioni rapide. Gaza misura soltanto procedure e macerie. Nelle ultime ventiquattro ore il racconto ufficiale è salito di tono: ultimatum, fasi, disarmo evocato come scorciatoia. Sul terreno, invece, il tempo resta amministrativo e decide chi vive e chi aspetta. Trump minaccia “l’inferno” se Hamas non consegna le armi, Netanyahu costruisce la cornice politica della fase due. A Gaza ogni fase coincide con la precedente. A Shuja’iyya, a est di Gaza City, continuano le demolizioni di edifici residenziali. Quartieri ridotti a planimetrie, case sbriciolate come pratica ordinaria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

