Tempo effettivo e fuorigioco è ora di cambiare Nel 2026 abbiamo ancora gli arbitri col taccuino

Il calcio sta attraversando un periodo di cambiamenti nelle regole di gioco, come il tempo effettivo e il fuorigioco. Mentre queste modifiche mirano a rendere le partite più fluide, restano alcune criticità, evidenziate da allenatori come Gasperini e Spalletti. È importante valutare se le nuove norme siano sufficienti a migliorare il gioco e l’arbitraggio, o se sia necessario un intervento più approfondito per garantire maggiore equità e chiarezza nel calcio internazionale.

Di recente Spalletti si è lamentato delle troppe volte che i giocatori restano a terra dopo uno scontro, mentre secondo Gasperini il recupero del tempo non ripaga dalla rottura del flusso del gioco. Le norme appena annunciate vanno nella direzione giusta? Soltanto in minima parte, a mio avviso. È positivo che la cornice generale, entro la quale si inseriscono la maggior parte delle novità, sia costituita dalla volontà di velocizzare il gioco ed eliminare i tempi morti. In questo senso in linea teorica va apprezzato che gli otto secondi come tempo limite siano stati estesi, oltre alla rimessa del portiere, anche alle rimesse in gioco e ai falli laterali.

