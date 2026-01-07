Al mondiale di calcio del 2026 si userà l' Ai per il fuorigioco semi-automatico

Al Mondiale di calcio del 2026, l'intelligenza artificiale verrà impiegata per l'implementazione del sistema di fuorigioco semi-automatico. Questa innovazione mira a rendere più precise e rapide le decisioni arbitrali, contribuendo a migliorare l’esperienza di gioco. L'uso dell'IA rappresenta un passo importante nell'evoluzione tecnologica delle competizioni sportive, con l’obiettivo di garantire maggior equità e trasparenza nelle partite.

Nel 2026 l'intelligenza artificiale farà il suo debutto anche al mondiale di calcio che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Fifa, il massimo organo che guida il calcio, e il colosso tech Lenovo hanno presentato una serie di innovazioni tecnologiche per supportare le scelte arbitrali. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Al mondiale di calcio del 2026 si userà l'Ai per il fuorigioco semi-automatico Leggi anche: Andrea Bocelli si è esibito al Final Draw del Mondiale di calcio 2026 Leggi anche: Fuorigioco: la “Legge Wenger”, nuova regola già attiva ai Mondiali del 2026? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Mondiale 2026, così l’Intelligenza Artificiale aiuterà arbitri e tifosi - La Fifa lancia un nuovo programma di novità tecnologiche con la AI che aiuterà arbitri, n azionali e tifosi. panorama.it

Mondiali 2026, Infantino: "Arbitri saranno supportati dall'AI" - La FIFA accelera sull’uso dell’intelligenza artificiale in vista dei Mondiali 2026, puntando a rendere il fuorigioco semi- sport.sky.it

Il calcio entra nell’era dell’AI: al Mondiale 2026 allenatori, arbitri e tifosi guidati dai dati - Lenovo e FIFA annunciano soluzioni tecnologiche basate sull’AI per operazioni intelligenti, supporto a giocatori e allenatori e fan experience più immersive alla FIFA World Cup 2026 ... ilsole24ore.com

IL PIU' GRANDE MUSEO MONDIALE DEL CALCIO DAL 1° MAGGIO ALLA FIERA DIGITALE DELLO SPORT Il 1° Maggio aprirà ufficialmente la prima FIERA DIGITALE DELLO SPORT https://www.fieradellosport.digital/ Un evento virtuale permanente che riunir - facebook.com facebook

Il calcio entra nell’era dell’AI: al Mondiale 2026 allenatori, arbitri e tifosi guidati dai dati ilsole24ore.com/art/il-calcio-… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.