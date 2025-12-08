Il DragonFire su 4 cacciatorpediniere dal 2027 La Royal Navy accelera l’installazione di laser anti droni sulle navi da guerra

Dal 2027, il sistema laser DragonFire sarà installato su quattro cacciatorpediniere della Royal Navy, segnando un passo avanti nella difesa antimissile e anti drone delle forze navali. La tecnologia, ormai una realtà concreta, risponde alle crescenti minacce moderne, spingendo le marine di tutto il mondo a dotarsi di sistemi avanzati per proteggere le proprie navi e i propri asset.

Roma, 8 dicembre 2025 - Il laser anti droni è una realtà e un'esigenza, e le grandi Marine si stanno adeguando. Il DragonFire, laser anti droni presentato più di un anno fa dalla Marina britannica, è pronto ad entrare in servizio. Sarà operativo sulle navi da guerra di Sua Maestà già dal 2027, anticipando il piano originario che prevedeva ancora alcuni anni di test. Un’accelerata dovuta alle tensioni con Mosca, e che segue l’alleato US Navy, che ha già installato a bordo dei cacciatorpediniere classe Arleigh Burke il sistema Helios. La Germania sta ancora sperimentando il suo prototipo laser sulla fregata Sachsen nel Baltico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il DragonFire su 4 cacciatorpediniere dal 2027. La Royal Navy accelera l’installazione di laser anti droni sulle navi da guerra

