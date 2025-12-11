il sottomarino russo krasnodar incroncia nella manica la royal navy lo marca stretto

Il passaggio di un sottomarino russo nella Manica ha attirato l'attenzione delle forze navali britanniche e degli alleati della NATO. La Royal Navy ha monitorato attentamente il transito, evidenziando l'importanza della sorveglianza in una regione strategicamente cruciale. L'incidente sottolinea le tensioni e le dinamiche di sicurezza nel contesto europeo.

Londra, 11 dicembre 2025 - Il transito di un sottomarino russo nella Manica è stato sorvegliato passo dopo passo dalla Royal Navy e dagli alleati della Nato. Il Krasnodar Project 636.3 della classe Oscar class, Kilo-class (Armati anche con missili da crociera Klibr che possono essere armati anche con testate nucleari, ndr), era scortato dal rimorchiatore Altay. Le due imbarcazioni militari russe hanno lasciato il Mare del Nord e attraverso lo Stretto di Dover sono giunti al Canale della Manica, in uno spostamento durato tre giorni, sempre con gli occhi dei militari di Sua Maestà puntati. Alla sorveglianza hanno contribuito un elicottero specialistico Merlin della 814 Naval Air Squadron, imbarcato sull'RFA Tidesurge, pronto a passare a operazioni anti-sottomarino qualora il Krasnodar si fosse immerso, e altre navi militari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net