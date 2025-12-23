Ora non venire | così un vocale ha incastrato il pusher In casa 800 grammi di cocaina

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tradito da un vocale inviato al cliente. Così un pusher è stato "pizzicato" dalle forze dell'ordine, intervenute nel quartiere del Trullo. A finire nei guai un 34enne romano che è stato arrestato. In casa aveva 780 grammi di cocaina.La lite al TrulloTutto è cominciato con un servizio di routine. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Avellino, blitz antidroga in una casa: scoperti 800 grammi di hashish e cocaina, arrestato un 46enne

Leggi anche: Ai domiciliari continuava a spacciare cocaina, blitz in un appartamento: 800 grammi di droga e 2 arresti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.