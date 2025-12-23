Ora non venire | così un vocale ha incastrato il pusher In casa 800 grammi di cocaina

Tradito da un vocale inviato al cliente. Così un pusher è stato "pizzicato" dalle forze dell'ordine, intervenute nel quartiere del Trullo. A finire nei guai un 34enne romano che è stato arrestato. In casa aveva 780 grammi di cocaina.La lite al TrulloTutto è cominciato con un servizio di routine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

