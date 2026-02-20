Il Fenestrelle tra storie e futuro | cittadinanza a raccolta per una nuova visione urbana

Il 25 febbraio alle 18, Legambiente Avellino organizza l’evento “Storie e racconti sul Fenestrelle”, dopo che il quartiere ha vissuto anni di abbandono e degrado. La causa è il progressivo abbandono delle case e delle aree pubbliche, che ha portato a un calo della vita sociale. Ora, cittadini e associazioni si riuniscono per immaginare un futuro diverso, con proposte concrete per riqualificare la zona. L’incontro mira a coinvolgere chiunque voglia contribuire a una rinascita urbana del quartiere.

Legambiente Avellino organizza l'incontro Storie e racconti sul Fenestrelle il 25 febbraio alle ore 18.00 presso il Caffè Hope, sito nei pressi di Piazza del Popolo ad Avellino (in Via Episcopio 3). Non si tratterà di un semplice dibattito tecnico, ma di un momento di narrazione collettiva per riscoprire il valore di un ecosistema che merita di essere protetto e valorizzato. “Bisogna recuperare le radici di questo territorio valorizzando i racconti e l’esperienza di chi vive in questa terra”, dichiara Antonio Di Gisi, Presidente di Legambiente Avellino. “Il nostro obiettivo è di trasformare queste storie in azione stimolando una nuova consapevolezza sulla necessità di tutelare e valorizzare l'ecosistema del Fenestrelle”.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Salerno, nuova visione urbana tra il Crescent e la spiaggia di Santa Teresa Leggi anche: Fenestrelle, Legambiente: “Serve una scelta chiara per il futuro del parco” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Camminare lungo il Fenestrelle tra Monteforte e Avellino per difendere la salute.