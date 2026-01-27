Il Parco del Fenestrelle rappresenta un elemento centrale per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile di Avellino. Legambiente si impegna da tempo per promuovere scelte chiare e condivise che garantiscano il futuro di questa area, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra tutela e rigenerazione urbana. La discussione sulla gestione del parco è fondamentale per assicurare benefici duraturi alla comunità e all’ambiente locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Da anni il Parco del Fenestrelle è al centro dell’impegno di Legambiente Avellino – Alveare, come luogo chiave per la tutela ambientale e la rigenerazione urbana della città. Un’area che merita scelte chiare, coerenti e orientate al bene comune. Di seguito riportiamo la nota dell’associazione. Come Legambiente Avellino – Alveare seguiamo da anni con attenzione e impegno il destino dell’area del Fenestrelle, convinti che rappresenti uno degli snodi fondamentali per la rigenerazione ambientale e urbana della città. Nel tempo abbiamo promosso e partecipato a numerosi percorsi di confronto e partecipazione, tavoli pubblici, iniziative con i cittadini, associazioni e comitati, contribuendo al dibattito sul futuro del parco e avanzando proposte concrete di tutela, recupero e valorizzazione dell’area fluviale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fenestrelle, Legambiente: “Serve una scelta chiara per il futuro del parco”

