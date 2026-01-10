Jashari, giovane talento del Milan, rimane spesso ai margini delle discussioni, pur influenzando le decisioni della squadra. La sua presenza silenziosa nasconde potenzialità ancora da esprimere pienamente, rendendo il suo ruolo un elemento importante nel contesto tecnico del club. Un profilo da seguire con attenzione per chi desidera comprendere meglio le dinamiche interne del Milan e le prospettive future di questo promettente calciatore.

Al Milan c’è un nome che scivola via dalle cronache senza fare rumore, ma che continua a pesare nelle scelte tecniche. È quello di Ardon Jashari, arrivato in estate dal Club Brugge per una cifra importante e diventato, col passare delle settimane, un caso silenzioso. Non per bocciatura definitiva, né per disinteresse. Piuttosto per una combinazione di fattori che al Milan conoscono bene: un infortunio pesante, una condizione mai realmente ritrovata e una collocazione tattica che, nel sistema di Massimiliano Allegri, rischia di essere un vicolo stretto. Un investimento che fatica a trovare spazio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Jashari, l’enigma del Milan: talento fermo ai margini

