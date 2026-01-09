Il mistero di via Marsala e delle strisce fantasma.

Da quasi due anni, via Marsala a San Benedetto del Tronto presenta un fenomeno insolito: le strisce pedonali scompaiono e riappaiono senza motivo apparente. Questa situazione riguarda una delle zone più trafficate della città, suscitando curiosità e preoccupazioni tra residenti e commercianti. La presenza di queste

È una situazione che va avanti da quasi due anni e che riguarda uno dei tratti più centrali e trafficati di San Benedetto del Tronto. Via Marsala, nel segmento di circa 200 metri che va da Piazza San Giovanni Battista all’intersezione con Via Manzoni, è completamente priva di segnaletica orizzontale. Nel tratto non sono presenti strisce per delimitare gli stalli di sosta, né linee che definiscano la corsia di marcia. Una criticità rilevante, considerando che la strada è a doppio senso, abbastanza stretta e quotidianamente attraversata e utilizzata per la sosta da residenti e automobilisti diretti verso il centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

