Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata | mistero ironia e romanticismo nel terzo capitolo di Alessia Gazzola

In questo terzo capitolo di Alessia Gazzola, Miss Bee si confronta con un mistero che unisce elementi sovrannaturali e quotidiani, ambientato tra le mura di un’ambasciata londinese. Tra intrighi, risate e un tocco di romanticismo, la narrazione esplora con sobrietà e naturalezza le sfumature di un’indagine che unisce leggerezza e suspence. Un racconto che invita a scoprire le sfaccettature di un’avventura ricca di tensione e delicatezza.

Tra ambasciate infestate, ricevimenti mondani e segreti sussurrati, Miss Bee torna a Londra per un nuovo enigma che gioca tra soprannaturale e realtà. Il ritorno di Miss Bee nella Londra degli anni Venti Miss Bee e il fantasma dell'ambasciata, Alessia Gazzola firma così il terzo capitolo della fortunata serie edita da Longanesi, dopo Miss Bee. Nonostante le festività imminenti, oggi vogliamo concederci un bel mistero: Beatrice Bernabò, alias Miss Bee, torna con la sua ironia e il suo fiuto da detective improvvisata. Tra le eleganti stanze dell'ambasciata italiana si aggira un fantasma che sconvolge la

