In tanti si sono innamorati de "I giorni di vetro" di Nicoletta Verna. Della protagonista Redenta, battagliera della vita con la gamba sbilenca. Una parabola di resistenza e ostinazione. Si capisce allora la curiosità nel ritrovare la scrittrice romagnola a teatro. Per la prima volta alle prese con il palco grazie a "Il mio nome è Maria Stuarda", dal 24 febbraio all’8 marzo al Franco Parenti. Un monologo. Diretto da Andrea Piazza, giovane regista paolograssino su cui il Pier Lombardo sta puntando forte. E affidato in scena a Marina Rocca, attrice amatissima, spesso nelle produzioni di Andrée Ruth Shammah e Filippo Timi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il destino di Maria fra memoria e denuncia

Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della MemoriaA Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria.

Leggi anche: Il destino dell'Europa fra Trump e Putin: l'Ue padrona del proprio futuro, ma deve creare la sua autonomia strategica

L'immane tragedia delle deportazioni - Maria Carmela Marino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.