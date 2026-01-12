Il Giorno della Memoria a Milano | un mese di iniziative fra mostre e incontri | si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della Memoria

A Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria. La rassegna comprende mostre e incontri promossi dalla Casa della Memoria e altre realtà cittadine, con l’obiettivo di riflettere sulla storia e sulla memoria delle vittime dell’Olocausto. L’iniziativa inizia giovedì 15 gennaio presso la Casa della Memoria, offrendo occasioni di approfondimento e confronto per tutta la comunità.

Milano, 12 gennaio 2026 – Un mese di iniziative, sino a metà febbraio, e di incontri in occasione del Giorno della Memoria. Il Comune di Milano rinnova il suo impegno nel custodire e trasmettere la memoria della Shoah, delle deportazioni e delle persecuzioni nazifasciste, attraverso un ricco palinsteso di iniziative culturali. Si parte questo giovedì dalla Casa della Memoria con l'inaugurazione, alle 18, della mostra a ingresso libero "La memoria si rinnova. L'Associazione Nazionale Ex Deportati compie 80 anni": attraverso fotografie e documenti si ripercorre la storia dell'ANED e il suo impegno per la memoria.

