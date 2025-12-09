Il destino dell' Europa fra Trump e Putin | l' Ue padrona del proprio futuro ma deve creare la sua autonomia strategica

L’ Europa adesso è davvero padrona del proprio destino. A patto che abbia il coraggio e la capacità di fare uno switch mentale, per guardare con occhi aperti verso quello che gli epocali cambiamenti geopolitici di questa fase storica hanno prodotto. E per avviarsi, quindi, verso la costruzione della sua autonomia strategica, un’autonomia politica, economica, commerciale e, alla fine, anche militare.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

