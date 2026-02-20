Il cucciolo sequestrato e la richiesta di riscatto | Shary torna a casa dopo mesi di incubo

Shary, un cucciolo di due mesi di razza Pitbull, è tornato a casa dopo mesi di scomparsa. La sua rapina e la richiesta di riscatto avevano scosso la comunità di Roma, dove il piccolo era stato preso nel cuore della notte. Le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare il cane e ad arrestare i responsabili, che avevano tentato di nascondere il cucciolo in un garage. Ora Shary è di nuovo tra le braccia della sua famiglia, che aveva temuto di non rivederlo più.

Roma, 20 febbraio 2026 – Si è conclusa con il lieto fine la vicenda di Shary, un cucciolo di cane di appena due mesi, razza Pitbull, sottratto lo scorso novembre alla sua proprietaria. I Carabinieri della Stazione di Roma Vitinia, a conclusione di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno denunciato una 35enne italiana, gravemente indiziata dei reati di tentata estorsione e ricettazione. I fatti risalgono al 12 novembre 2025 quando la proprietaria del cane, una donna romana di 66 anni, aveva subito il furto dell'animale di appena due mesi, mentre si trovava impegnata in una visita medica.