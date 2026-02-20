Il cordoglio della casa di cura Villa Serena per la scomparsa del neurologo Antonio Serio

Villa Serena di Città Sant’Angelo piange la perdita del dottor Antonio Serio, un neurologo stimato e riconosciuto nella zona. La sua morte, avvenuta questa mattina, lascia un vuoto tra colleghi e pazienti che hanno apprezzato la sua dedizione e competenza. Serio aveva dedicato molti anni alla cura degli ammalati e alla formazione dei giovani medici. La struttura si stringe intorno alla famiglia del medico in questo momento difficile.

«La casa di cura Villa Serena di Città Sant'Angelo esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Antonio Serio, medico radiologo e neurologo di grandissime capacità professionali e punto di riferimento per la comunità medica pescarese e abruzzese, venuto a mancare nella mattinata di giovedì 19 febbraio all'età di 73 anni». È quanto si legge in una nota. «La scomparsa del dottor Serio lascia un grande vuoto nella nostra struttura e in tutta la comunità sanitaria e scientifica. Siamo profondamente grati per aver condiviso, per più di quarant'anni, con lui un pezzo di storia di Villa Serena così importante.