Nella danza di Tony Manero il coraggio di osare per scoprire sè stessi

Dal 9 al 10 gennaio, ChorusLife Arena ospita «La febbre del sabato sera», un musical che ripercorre la scena delle discoteche degli anni ’70. Attraverso la storia di Tony Manero, il spettacolo esplora il coraggio di osare e di scoprire sé stessi in un periodo di trasformazioni e nuove emozioni. Un’occasione per rivivere un’epoca iconica e riflettere sul senso di libertà e identità.

MUSICAL. Il 9 e il 10 gennaio ChorusLife Arena arriva «La febbre del sabato sera»: una storia ballata sulla gioventù nel mondo delle discoteche anni ’70. Simone Sassudelli interpreta il protagonista: «Ci insegna che anche quando tutto sembra già scritto, c’è sempre una possibilità di cambiare passo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Nella danza di Tony Manero il coraggio di osare per scoprire sè stessi» Leggi anche: La febbre del sabato sera, Tony Manero danza sotto le luci del Teatro Municipale Leggi anche: Torna Tony Manero . Due giorni di musical Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. «Nella danza di Tony Manero il coraggio di osare per scoprire sè stessi». «Nella danza di Tony Manero il coraggio di osare per scoprire sè stessi» - Il 9 e il 10 gennaio ChorusLife Arena arriva «La febbre del sabato sera»: una storia ballata sulla gioventù nel mondo delle discoteche anni ’70. ecodibergamo.it

La danza di Tony Manero non è più una via di fuga - I suoi eredi sprofondano nel nichilismo di droghe e alcol Gli anni Sessanta sono stati gli anni dei juke- ilgiornale.it

Tony Manero: quando la morte balla - Ambientato nel Cile inchiodato dalla dittatura di Pinochet, il regista Pablo larrain ci racconta la storia di Raùl Peralta un patetico uomo di 52 anni ossessionato dal successo de La febbre del sabato ... mymovies.it

CENA DI NATALE Blue Danza Caribe ASD all' Hostaria del Castello di Gradara Serata stupenda due piste fullll evento #kizombadanceparty Con ospite Dj Tony Kizomba Ci vediamo tutti venerdi 26 dicembre al Grillo Bianco per il comple - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.