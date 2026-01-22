La diversità come opportunità e coraggio di essere sé stessi Suzana Zlatkovic si racconta

Suzana Zlatkovic si racconta come un esempio di come la diversità possa rappresentare un'opportunità di crescita e autenticità. Artista e comunicatrice, la sua esperienza testimonia il valore di essere sé stessi con coraggio, affrontando le sfide e valorizzando le differenze. In questa intervista, emergono i suoi ricordi e le sue riflessioni, offrendo uno sguardo autentico su un percorso fatto di passione e inclusione.

di Emilia Filocamo Con Suzana Zlatkovic non posso forse parlare propriamente di intervista. Lei, anima di tanti progetti che vanno dall’arte all’inclusione, artista, entusiasta, comunicatrice, si lega a ricordi troppo preziosi per essere inquadrata o risolta con un a tu per tu fatto di domande e di risposte. Il nostro incontro telefonico, arrivato a distanza di molti anni da quello fisico avvenuto a Ravello, è un ritrovarsi, un raccontarsi il fatto, il detto, i ricordi così come i progetti, le difficoltà così come la voglia di non arrendersi. Quindi, a chi leggerà questa intervista, chiedo la cortesia di considerare le domande semplicemente come “ passi” che ci hanno riavvicinate, che ci hanno riportate al passato e poi, subito in avanti, così come accade nella vita di tutti i giorni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

