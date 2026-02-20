Comune sotto attacco informatico | 1,5 milioni di euro contro il phishing

Il Comune di Monza ha subito attacchi informatici a causa di tentativi di phishing, che hanno portato alla perdita di 1,5 milioni di euro. Le truffe sono state messe in atto attraverso email ingannevoli che hanno colpito diversi dipendenti, compromettendo dati sensibili. Le frodi si sono concentrate su richieste di trasferimenti bancari falsi, creando grande allarme tra gli uffici pubblici. Le autorità stanno indagando per capire come si siano verificati gli attacchi e prevenire ulteriori tentativi. La sicurezza digitale del Comune resta sotto stretta osservazione.

Il Comune di Monza subisce continui attacchi al sistema informatico, gli ultimi due di phishing nelle scorse settimane sono stati pesanti. Si tratta della tecnica di truffa informatica, in cui i criminali si fingono entità affidabili (banche, siti e-commerce, istituzioni) attraverso mail, sms o social media, per rubare dati sensibili (password, carte di credito, identità). Sfruttando l'urgenza, spingono la vittima a cliccare link dannosi o aprire allegati. "Non ci sono state conseguenze – sottolinea l'assessore alle Attività produttive Carlo Abbà – ma di fatto è continuamente a rischio il funzionamento dell'ente, con l'erogazione dei servizi e la tutela della sicurezza dei cittadini che ci affidano i loro dati anagrafici, sociali (Isee) e fiscali (redditi e codici Iban). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comune sotto attacco informatico: 1,5 milioni di euro contro il phishing