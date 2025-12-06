Aderisce alla Lega il consigliere di Castellana Sicula Ferruccio Daidone

Palermotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Esprimo grande soddisfazione per l’ingresso nella Lega del consigliere comunale di Castellana Sicula, Ferruccio Daidone. La sua adesione conferma la capacità del nostro movimento di attrarre amministratori competenti, radicati e legati ai bisogni reali delle loro comunità. Daidone rappresenta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

