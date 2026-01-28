Il giudice Mirenda si scaglia contro il sistema delle correnti giudiziarie. In un intervento deciso, denuncia come il “Sì” venga usato per smantellare il mercato di favori e raccomandazioni all’interno della magistratura. Mentre alcuni si nascondono dietro i privilegi di casta, lui sceglie di parlare apertamente e di mettere i punti sulle i.

Mentre la sinistra giudiziaria si barrica dietro i privilegi di casta, c’è chi la toga la onora con il coraggio della verità. Andrea Mirenda, componente del Csm arrivato a Palazzo Bachelet per un ironico scherzo del destino: il sorteggio (nel 2022 fu estratto a sorte come candidato perché nel suo distretto non si era raggiunto il numero minimo di candidati necessario), rompe il muro di omertà del sindacato delle toghe. E in un’intervista a Libero il primo consigliere sorteggiato del Csm spiega perché voterà Sì al referendum e, nel contempo, mette a nudo il fallimento del sistema correntizio, ridotto a un «ufficio di collocamento per compari e comparielli». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il giudice Mirenda contro il regime delle correnti: “Il Sì per per scardinare il mercato di compari e comaparielli”

Il referendum sulla separazione delle carriere rappresenta un momento chiave per riformare il sistema giudiziario.

A Teheran, le proteste delle minoranze rappresentano un elemento determinante nel fronteggiamento contro il regime.

Argomenti discussi: Liberare la giustizia e i magistrati.

